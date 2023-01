Putin-Lukashenko | schieramento a falange | così la guerra si allarga

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Servono soldati per continuare a combattere in Ucraina.la Bielorussia cede alle pressioni di Vladimire manderà almeno 5mila soldati a combattere, schierando persino gli ex detenuti di Minsk. A rivelarlo al Corriere della Sera è stata una fonte bielorussa vicinissima al circolo presidenziale: lo Zar è a caccia di militari eha deciso di aiutarlo con "45mila uomini schierati nelle retrovie". Scrive il quotidiano di Via Solferino: "ha visitatoa Minsk il 19 dicembre e poi l'ha ricevuto a San Pietroburgo otto giorni dopo. Da allora non solo Wagner ha avuto il permesso di reclutare nelle prigioni bielorusse alle stesse condizioni di amnistia dei detenuti russi, ma anche un'altra compagnia privata di mercenari chiamata Redut che fa capo all'oligarca del petrolio ...

Mercoledì, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica a Davos è stato chiaro. "ha mobilitato altri 200 mila soldati, ha dimostrato di essere disposto a sacrificare migliaia di vite, acquista armi da altri regimi autoritari come l'Iran: è molto pericoloso sottovalutare la ...Uno - Alexander- è al potere dal 1994, l'altro - Vladimir- dal 1999 con metodi che sono noti: repressione spietata del dissenso, conche è più volte intervenuto anche con l'nvio di forze ... La svolta di Lukashenko per «sfamare» lo zar: una falange bielorussa al fianco dell’Armata Servono soldati per continuare a combattere in Ucraina. Così la Bielorussia cede alle pressioni di Vladimir Putin e manderà almeno ...Russian Defense Minister Sergei Shoigu and his Belarusian counterpart Viktor Khrenin have discussed "unspecified bilateral military cooperation." ...