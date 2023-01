Putin e l’assedio di Leningrado

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L’utilizzo della Storia per compattare l’opinione pubblica, “spiegare” le ragioni di una strategia e anche per far vedere come reagire di fronte alle conseguenze delle proprie scelte è in elemento comune a diversi leader. Vladimir, in questo senso, non fa certo eccezione. E anzi, l’uso del passato da parte del leader del Cremlino è InsideOver.