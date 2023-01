Puglia | maltempo | neve su Gargano e subappennino dauno | vento e temporali altrove Allerta arancione per la Campania | gialla per nove regioni Protezione civile | previsioni meteo

Noi Notizie

L'inverno è arrivato in Italia portando freddo eda Nord a Sud, e fino alla fine del mese ... e un allarme giallo sui restanti settori della regione, su gran parte di Lazio,, Calabria, ...Ancora una giornata disulle regioni dell'Italia centro - meridionale. Anche per domani, venerdì 20 gennaio, sono ... a cui si aggiunge Lazio (allerta gialla per rischio idrogeologico) e... Puglia, maltempo: allerta, in parte del foggiano anche per neve Oggi è allerta arancione in Campania. Gialla in altre otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ...L’esordio in ritardo dell’inverno è arrivato sulle regioni del nord e a breve toccherà anche a quelle del centro e del sud. Il merito va senza dubbio ad una vasta massa d’aria fredda di origine polare ...