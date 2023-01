Protezione Civile | oggi in vigore allerta arancione | domani si passa al giallo 

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ indalle 12 die fino alle 8 dimattina l’meteo diramata ieri dalladella Regione Campania di livellosu quasi tutto il territorio per temporali e l’per venti molto forti e mare molto agitato con mareggiate, nevicate e gelate sull’intero territorio regionale (come da comunicato inviato ieri, ndr). Dalle 8 dimattina, sabato 21 gennaio sialsu tutta la Regione ma attenzione al rischio idrogeologico anche in assenza di precipitazioni. Lo comunica ladella Regione Campania che ha valutato il permanere di un rischio residuo che potrà causa ...

