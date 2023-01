Pronostico Salernitana - Napoli | X 1°T 2 finale a quota 4 20

Bottadiculo

Contro il Napoli capolista, c'è da aspettarsi unacombattiva e compatta, che non darà vita facile. Così il nostroè un X per il primo tempo, che diventa un 2 alla fine della ...Il: Gol I bookmaker si aspettano una gara aperta. Ecco perché il segno Goal può essere ... due pari con Verona e, prima del k.o. contro lo Spezia. Ma la squadra di Juric ... Salernitana-Napoli, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming Reggina-Ternana e Cittadella-Cagliari sono partite della ventunesima giornata di Serie B e si giocano sabato: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.Pronostici Serie A 19a giornata. Analisi e consigli su tutte e dieci le partite del campionato di calcio italiano dal 21 al 24 gennaio 2023.