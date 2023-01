La Gazzetta dello Sport

- TORINO: GOL QUOTA BONUS 1.92 fino a 100 di benvenuto VERIFICA 1.87 fino a 50 di benvenuto VERIFICA 1.95 fino a 100 di benvenuto VERIFICA VEDI GLI ALTRI BONUS BENVENUTO DI ...Il Monza non ha mai perso nella ultime quattro partite, pareggiando cone Inter e ... IlBisognerà capire quale sarà la reazione della Juventus dopo la debacle partenopea, che per ... Pronostico Fiorentina-Torino, si va verso il Goal: vale 1.95 Fiorentina-Torino è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.La partita Fiorentina - Napoli di Venerdì 20 gennaio 2023: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quindicesima giornata del campionato Primavera 202 ...