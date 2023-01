Programmi TV di stasera | venerdì 20 gennaio 2023 Su Rai3 la storia di Ermanno Lavorini | il primo minore rapito in Italia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Viareggio 1969 (Foto US Rai) Rai1, ore 21.25: The Voice Senior Talent. Il secondo appuntamento con lo show condotto da Antonella Clerici, che premia le più belle voci over 60. Al centro della puntata, una nuova sessione di Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” tipiche del programma. Obiettivo degli aspiranti concorrenti, ancora una volta, quello di conquistare almeno uno dei giudici – tra Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri – attraverso l’unico strumento che hanno a loro disposizione: la voce. Rai2, ore 21.20: N.C.I.S. Serie Tv. 20×02 Cose da padri: Un tentato furto finito male in un deposito di massima sicurezza di proprietà del Governo mette in allarme l’N.C.I.S. Dalla camera blindata, i ladri avrebbero voluto prendere un carico di armi. Rai2, ore 22.10: N.C.I.S. Hawai’i Serie Tv. 2×02 Senza uscita: Il corpo di un sergente scelto dei ...

