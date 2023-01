“Procura Figc chiesti 9 punti di penalizzazione per le plusvalenze Juve”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Giuseppe Chinétore Capo dellaha chiesto 9dinel processodella. La notizia viene data da Gazzetta dello Sport che sottolinea anche come iltore “alla Corte federale d’Appello ha chiesto l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. Si discute l’istanza di revocazione che lafederale ha presentato contro l’assoluzione dellae di altri otto club dello scorso maggio“.diin arrivo Lantus è di nuovo al centro ...