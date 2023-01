Processo Plusvalenze | tutte le richieste della Procura per squadre e dirigenti coinvolti

(Di venerdì 20 gennaio 2023) E’ terminata da pochi minuti l’udienza presso la Corte Federale d’Appello relativa alla possibile riapertura delsportivo sulle. IltoreFigc, Giuseppe Chiné, ha chiesto la riapertura dele conseguentemente ha formulato le seguentidi pene e sanzioni nei confronti di, nove, e, 54,. Di seguito eccole, in prima serata l’esito. JUVENTUS F.C.: 9 Punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione. Venti mesi e 10 giorni di inibizione per Fabio Paratici; 10 mesi e 20 giorni per Federico Cherubini; 16 mesi per Andrea Agnelli; 12 mesi per Pavel Nedved, Enrico Vellano, Paolo Garimberti, Assia ...

ROMA - Con una ventina di minuti di ritardo è iniziato il nuovosulle, remake di quello che tra aprile e maggio del 2022 aveva portato solo proscioglimenti : per la Juventus e le altre società coinvolte. Si riparte dopo la richiesta di ...La Juventus è adi fronte alla Corte d'appello della Federcalcio e rischia una penalizzazione di 9 punti, per il caso delle. Sintetizzando, e semplificando, per la parte del procedimento che ... Juve plusvalenze: udienza sulla riapertura del processo. Camera di consiglio e verdetto in serata Per le altre società coinvolte nel processo relativo alle presunte plusvalenze fittizie, Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli e Udinese, sono state richieste solo delle ammende economiche. Come siamo ...Indagine Plusvalenze Juventus: il procuratore Chinè ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus nel campionato corrente.