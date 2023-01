Processo plusvalenze | stangata per la Juventus | penalizzazione di 15 punti

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Pochi minuti fa, precisamente alle ore 21.10, è arrivata la decisione della Corte Federale in merito alche vede coinvolte laed altri club di Serie A. Di seguito il comunicato della FIGC: “La Corte Federale di Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto in parte il ricorso della Procura Federale L'articolo

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo La Corte federale ha accolto l'istanza per revocazione del, presentata dalla procura Figc, e ha così riaperto un procedimento sportivo a carico della Juventus. Sanzioni solo per la Juve e i suoi dirigenti, prosciolti gli altri 8 club. E' ...... è stato depositato il dispositivo della Corte federale sulla riapertura delsportivo alla Juventus e ai suoi dirigenti sulle: la richiesta delè stata riaperta. Assolte ... Juve plusvalenze: udienza sulla riapertura del processo. Verdetto atteso entro le ore 21 Stangata sulla Juventus, oltre ogni previsione e oltre anche le richieste della Procura della Figc che aveva chiesto la riapertura del processo sulle plusvalenze e poi chiuso la sua arringa ...La Corte Federale ha infatti accolto l’istanza per la revocazione del processo, presentata dalla procura Figc, riaprendo così un procedimento sportivo a carico della Juventus. Sanzioni solo per il ...