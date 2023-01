Processo plusvalenze | -15 punti in classifica alla Juventus | assolti gli altri club

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La Corte d’Appello della FIGC ha comminato una penalizzazione di 15da scontarsi nella stagione sportiva in corso. La decisione segue la riapertura delsulleproposta dprocura federale in seguito all’emergere delle carte riguardo l’operazione Prisma.tutti gliche erano stati inizialmente coinvolti nell’indagine. Inibiti ex dirigenti bianconeri quale l’ex direttore dell’area sportiva Fabio Paratici, oggi al Tottenham (30 mesi), l’ex presidente Andrea Agnelli (24 mesi), il vice Pavel Nedved (8 mesi) e anche l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene (24 mesi). Lascende così dai 37inche la ...

Stangata sulla Juventus, oltre ogni previsione e oltre anche le richieste della Procura della Figc che aveva chiesto la riapertura delsullee poi chiuso la sua arringa immaginando per i bianconeri una penalizzazione di 9 punti. La Corte d'Appello federale guidata dal giudice Torsello ha spazzato via tutto: 15 ...Solo la Juventus aper il casocon una penalizzazione di ben 15 punti nel campionato in corso . E' quanto ha deciso la Corte d'Appello Federale accogliendo e superando (la richiesta era di 9 punti ... Juventus, caso plusvalenze: processo riaperto e 15 punti di penalizzazione - Sportmediaset Il processo bis per le plusvalenze si riapre e a pagare è solo la Juventus. E con una stangata: - 15 punti in classifica e tutti i dirigenti condannati. Dopo oltre quattro ore di Camera ...Non ci saranno conseguenze per Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara, né per i dirigenti ...