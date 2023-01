Procedura d' urgenza | la decisione della Meloni che cancella la sinistra

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Giorgiaspinge il piede sull'acceleratore. Dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, il premier vuole dare un segnale ancora più forte ai mafiosi: anche per loro la pacchia è finita. Infatti il Consiglio dei Ministri nella serata di ieri ha deciso di apportare alcune modifiche alla legge Cartabia per assicurare alla giustizia i criminali delle organizzazione mafiose. Il provvedimento contiene interventi correttivi alla riforma del processo penale Cartabia, in particolare su una delle questione su cui, dopo l'entrata in vigoreriforma (il 30 dicembre scorso), erano emerse maggiori criticità: i reati procedibili solo a querela di parte. La querela, è la modifica approvata dal Cdm, non è necessaria se c'è l'aggravante mafioso: in questi casi si procede d'ufficio. E su Twitter il premier ha usato parole chiare per definire ...

RaiNews

'In una settimana aperta dallo storico arresto del più pericoloso mafioso ancora latitante, il Governo propone al Parlamento, condi, di innalzare il livello di contrasto alla ...L'entusiasmo per la cattura del superboss di Cosa Nostra, latitante da 30 anni, Matteo Messina Denaro, ha spinto, forse su un'onda emotiva ma sicuramente efficace, ad approvare in Consiglio dei ... Meloni al Parlamento: "Procedura d'urgenza per il ddl sul contrasto alla criminalità organizzata" Approvato in Consiglio dei Ministri il disegno di legge per la modifica della riforma Cartabia. Meloni chiederà la procedura d'urgenza.Via libera in Consiglio di ministri al disegno di legge che modifica la riforma Cartabia. Non servirà più la querela di parte per procedere ...