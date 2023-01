Probabili formazioni Salernitana-Napoli | diciannovesima giornata Serie A 2022 2023

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ledi, match delladi. Si gioca alle 18:00 di sabato 21 gennaio nella cornice dell’Arechi. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Un derby campano tutto da seguire. Dopo l’esonero di Nicola e gli 8 gol presi dall’Atalanta, laè chiamata a reagire e ad evitare altre brutte figure. Servirà però una reazione d’orgoglio contro la squadra capolista e più in forma del campionato.– Si attende il nome del nuovo ...

Sabato il Napoli a Salerno. Domenica c'è Juventus - Atalanta. Lunedì Inter e ...LeSport [ 20/01/2023 ] I convocati di Baroni: out Pongracic e Dermaku Sport [ 20/01/2023 ] Baroni: 'L'Hellas Verona Sono queste le nostre partite' Sport [ 20/01/2023 ] Puntano ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...