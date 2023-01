Probabili formazioni Monza-Sassuolo | diciannovesima giornata Serie A 2022 2023

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ledi, match valido per ladella. In casa, la squadra di Palladino è reduce da due pareggi e una vittoria nelle ultime tre partite. Brutto momento per i neroverdi, che arrivano da quattro sconfitte consecutive in campionato. Appuntamento domenica 22 gennaio alle ore 15. Di seguito le. LE(3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Rovella, Pessina, C. Augusto; Colpani, Caprari; Petagna Ballottaggi: – Squalificati: – Indisponibili: Rovella, Donati, Mota(4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, ...

Ecco lee dove vederla in tv e streaming. DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING - Inter - Empoli si gioca lunedì 23 gennaio 2023 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano con ...LeSport [ 20/01/2023 ] Baroni: 'L'Hellas Verona Sono queste le nostre partite' Sport [ 20/01/2023 ] Puntano il fucile contro una guardia giurata, poi via con la sua pistola ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...