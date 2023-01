Prima riunione spaziale per Meloni e Urso. Nomine e strategie

Leggi su formiche

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lo Spazio è tornato a Palazzo Chigi. Dopo essersi concluso il Consiglio dei ministri è stato il momento della tredicesimadel Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aero(Comint) – l’organo introdotto circa cinque anni fa per dare maggiore coordinamento alla frammentata governance nazionale – alla suadi debutto dalla costituzione del governo di Giorgia. Tra cavalcare la Space economy, intensificare il ruolo italiano nelle missioni di Osservazione della Terra ed esplorazione e il prossimo arrivo dei fondi per lo Spazio previsti dal Pnrr che forniranno ulteriore slancio all’industria del settore, l’Italia è pronta ad affrontare un 2023 denso di Spazio. LaLaè stata presieduta dal ministro delle ...