Prezzo Amazon Music Unlimited più alto | ecco da dove si parte

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ildipotrebbe presto aumentare, a partire da USA, UK e Germania. Il servizio di streamingale a pagamento del colosso dell’e-commerce passerà da 9,99 a 10,99 euro al mese per i clienti non iscritti adPrime. L’aumento del canone mensile riprende un po’ quanto fatto dalla mela morsicata con Apple, che, nei mesi scorsi, aveva introdotto una rimodulazione simile. L’incremento deldipare valere anche per gli studenti, ed è sempre pari a 1 dollaro/sterlina/euro al mese. Vi ricordiamo che nell’arco del 2022 erano già aumentati i piani Family e per gli iscritti adPrime....

Dal 21 febbraio 2023, il costo mensile di Amazon Music Unlimited subirà un aumento negli Stati Uniti e nel Regno Unito. In Italia per ora no.