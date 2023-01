Presentate le ultime 9 startup accelerate della seconda edizione di ‘Demo Day Zero’

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Si è tenuto oggi, presso l’area del Gazometro Eni di Roma Ostiense, il Demo Day, l’evento di presentazione delledalladi Zero, l’acceleratore diCleantechRete nazionale acceleratori di Cdp, lanciato da Cdp Venture Capital, dal main partner Eni attraverso la scuola d’impresa Joule, LVenture Group ed Elis e supportato dai corporate partner Acea, Maire Tecnimont, Microsoft e Vodafone. Selezionate tra oltre 150 candidature, le 9che hanno concluso con successo il secondo batch di Zero hanno sviluppato soluzioni innovative che, rispondendo alla mission dell’acceleratore, puntano a risolvere alcune delle sfide più importanti nel campotransizione ecologica e decarbonizzazione: ...

Roma, 20 gen. - Si è tenuto oggi, presso l'area del Gazometro Eni di Roma Ostiense, il Demo Day, l'evento di presentazione delle startup accelerate dalla seconda edizione di Zero, l'acceleratore di ... "Le soluzioni e i prodotti presentati hanno un grande potenziale di impatto per le aziende e i privati che affrontano la transizione energetica e come Fondo Acceleratori continueremo a sostenere i ...