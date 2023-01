Presentate le ultime 9 startup accelerate della seconda edizione di ' Demo Day Zero'

La Svolta

Roma, 20 gen. - Si è tenuto oggi, presso l'area del Gazometro Eni di Roma Ostiense, il Demo Day, l'evento di presentazione delle startup accelerate dalla seconda edizione di Zero, l'acceleratore di ...Le domande dovranno esserein modalità online dalla piattaforma indicata sul sito entro ...udine pordenone cercare lavoro friuli lavoro friuli notizie friuli notizie fvg notizie udine... Ultimo'ora: Presentate le ultime 9 startup accelerate della seconda ... "Le soluzioni e i prodotti presentati hanno un grande potenziale di impatto per le aziende e i privati che affrontano la transizione energetica e come Fondo Acceleratori continueremo a sostenere i ...Secondo gli inquirenti sapeva benissimo che quello che portava in giro in auto - e alla clinica di Palermo dove è stato arrestato - era ...