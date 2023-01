Presentata la Volksbank Reyer School Cup 2023

Leggi su seriea24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È con grandissimo entusiasmo e soddisfazione che l’Umanaha presentato oggi al Taliercio l’ottava edizione dellaCup. Denominata per la prima volta, il torneo di pallacanestro coinvolge 48 istituti superiori della Città Metropolitana di Venezia e delle provincie di Padova, Treviso e Belluno. Dopo quasi tre anni di stop forzato, uno dei fiori all’occhiello del progetto sociale del club orogranata torna a coinvolgere a 360 gradi 40.000 studenti in 95 eventi in cui la pallacanestro giocata è solo la punta dell’iceberg. Il torneo e la mission La mission del torneo è di aggregare e coinvolgere i giovani studenti promuovendo valori quali partecipazione, lealtà, correttezza, rispetto delle regole e spirito di squadra. Tutti valori che ritroviamo nello sport e in particolare nel gioco della ...