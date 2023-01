Premier League | Liverpool - Chelsea | Reds e Blues a caccia della svolta

Calciomercato.com

Per la 21° giornata disi sfidano Liverpool e Chelsea , senza dubbio le due più grandi delusioni, fin qui, della stagione di calcio ...L'operazione è stata finalizzata in queste ore dal direttore tecnico della squadra ligure Eduardo Macia, che inha lavorato in passato con Liverpool e Leicester. Ieri in campo contro l'... Premier League, il Manchester City ribalta Conte: 4-2 finale, Mahrez show | Primapagina | Calciomercato.com Entrambe le formazioni sono in grossa difficoltà e cercano i tre punti per dare una svolta alla stagione. Sarà una partita d'attacco, il pareggio non serve a nessuno ...Il difensore polacco sarà un nuovo giocatore dei Gunners: per la società ligure si tratta della cessione più remunerativa della propria storia ...