Precari assunti da GPS con percorso formativo e prova | stop a concorsi straordinari ANTEPRIMA | ipotesi al vaglio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Reclutamento docenti: si discute in questi giorni delle possibilità di attuare una fase transitoria per poter arrivare alle assunzioni di quanti più docenti possibili, dopo il flop delle ultime due tornate. L'articolo .

Orizzonte Scuola

La FPCGIL chiede la stabilizzazione anche deiaventi diritto esclusi dalla procedura di contrattualizzazione in essere,da manifestazione d'interesse a pronta disponibilità durante il periodo Covid. I lavoratori del ruolo ...... anche delle procedure straordinarie, che invece di esseresono stati incredibilmente messi ... "Ai nostri istituti " continua Pacifico - servono i tantiabilitati con supplenze alle ... Precari, Uil Scuola Rua: basta concorsi. Assumere docenti con servizio già presenti nelle graduatorie. La proposta Elly Schlein verso le primarie: «Il Pd nuovo è quella dello Ius Soli. È una legge di civiltà perché nella storia non si è mai fatta inclusione negando il riconoscimento delle identità e dei diritti».Scuola, Il governo è pronto a sbloccare i concorsi nella scuola: Ecco il piano per assumere nuovi insegnanti entro il 2024.