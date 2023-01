POSTE ITALIANE – Sicurezza del cliente – Attiva il nuovo sistema di sicurezza – ATTENTI ALL’INGANNO

Leggi su analisideirischinformatici

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Fate molta attenzione al falso messaggio email da parte di. L’obiettivo della nuova campagna di phishing è ovviamente quello di rubare le credenziali di accesso delle vittime (nome utente, password …) per sottrarre poi denaro dal conto. TESTO DELLA EMAIL : Gentile, A partire dal 21 Gennaio 2023 non potrai più utilizzare la tua carta PostPay se non attivi ildiweb. La nuova rete diè una soluzione che garantisce maggioree affidabilità delle vostre operazioni Comere ildi. L’intero processo richiede solo 3 ...