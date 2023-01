Agenzia ANSA

La riforma delsportivo, che guardiamo con favore e auspichiamoa un riconoscimento del valore sociale dello sport, contiene anche il superamento del vincolo, che ora il decreto ...... si chiude un anno da primato per idi Trieste e Monfalcone. Nonostante la pandemia e il conflitto ucraino che ha amplificato la crisi energetica, rallentando gli scambi globali, il... Porti: Sistema Adriatico Orientale, 2022 anno dei record - Economia DATI DI TRAFFICO 2022: RECORD PER CARGO E PASSEGGERI TRAFFICO FERROVIARIO DEI DUE SCALI, SUPERA GLI 11.000 TRENI PORTO DI ...Dal cargo ai passeggeri, il 2022 è stato un anno da primato per i porti di Trieste e Monfalcone (Gorizia), che fanno capo alla stessa Autorità di sistema portuale, quello dell'Adriatico Orientale. (AN ...