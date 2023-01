“Pomeriggio 5” | Barbara D’Urso sbotta in diretta Tv | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di venerdì 20 gennaio 2023) News tv. . Collegamenti, ospiti in studio e interazione con il pubblico sono gli ingredienti di5, con approfondimenti esclusivi dei principali avvenimenti di cronaca, costume, spettacolo e gossip. Ogni, dalle 17.25 alle 18.45, Barbarella, così come la chiamano i fan, fa compagnia al pubblico da casa e anche nella puntata di ieri 19 Gennaio 2023 si è presa il suo solito “caffè” con i telespettatori parlando dei maggiori argomenti della settimana. In modo particolare si è occupata dei funerali di Gina Lollobrigida, trovano terribile una cosa accaduta durante le esequie.Leggi anche –> Scontro a “La Vita in”, Mara Venier va su tutte le furie per le affermazioni su Gina Lollobrigida Ieri 19 Gennaio 2023 c’è stato il funerale di Gina Lollobrigida, la quale è venuta a mancare lo scorso lunedì. ...