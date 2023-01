Plusvalenze | stangata sulla Juventus | 15 punti di penalizzazione | ora è al decimo posto in classifica

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) La Corte federale ha accolto l’istanza per revocazione del processo, presentata dalla procura Figc, e ha così riaperto un procedimento sportivo a carico della. Sanzioni solo per la Juve e i suoi dirigenti, prosciolti gli altri club. Laè stata sanzionata con 15dida scontare nel campionato in corso. Pene pesanti anche per i dirigenti per cui è stata chiesta anche l’estensione a Uefa e Fifa: 2 anni e mezzo a Paratici, 2 anni ad Agnelli e Arrivabene, 1 anno e 4 mesi a Cherubini e 8 mesi a Nedved. Assolti gli altri otto club. La Juve presenterà ora ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Questa la nuovadi serie A: Napoli 47, Milan 38, Inter 37, Lazio, Atalanta, Roma 34, Udinese 25, Torino, Fiorentina 23, ...