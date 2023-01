Plusvalenze | procura Figc | “Penalizzate di 9 punti la Juve”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Processo, sono stati chiesti oggi 9di penalizzazione per lantus. A fare la richiesta iltore dellaGiuseppe Chinè. L’udienza in corso alla Corte d’Appello della Federcalcio in cui si sta discutendo sulla riapertura del casoche coinvolge, oltre al club bianconero, altre 8 società (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara). Iltore Chinè ha, inoltre, chiesto 16 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 20 mesi e 10 giorni per l’ex dirigente sportivo Fabio Paratici, 10 mesi per Cherubini, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene. Nei confronti delle altre società coinvolte rimangono invariate le richieste formulate dallafederale, ...

Sport Mediaset

... mantenendo immutate, rispetto al primo processo sulle, le richieste per le altre ... a quel punto deciderà sulle richieste dellaandando a sentenza.A differenza della Juventus , invece, Chiné ha confermato le stesse richieste del primo processo sulleper tutte le altre società coinvolte: Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara,... Caso plusvalenze: la Procura chiede 9 punti di penalizzazione per la Juve - Sportmediaset La Procura FIGC ha chiesto anche l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...