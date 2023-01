Plusvalenze | procura Figc | “Penalizzate di 9 punti la Juve”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Iltore della, Giuseppe Chinè, ha chiesto 9di penalizzazione per lantus. E’ questo quanto emerge dall’udienza, in corso alla Corte d’Appello della Federcalcio, nella quale si sta discutendo sulla riapertura del casoche coinvolge oltre al club bianconero altre 8 società (Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara). Iltore Chinè ha, inoltre, chiesto 16 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 20 mesi e 10 giorni per l’ex ds Fabio Paratici, 10 mesi per Cherubini, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene. Nei confronti delle altre società coinvolte rimangono invariate le richieste formulate dallafederale, quindi, solo sanzioni. L'articolo proviene da Italia ...

Sport Mediaset

... mantenendo immutate, rispetto al primo processo sulle, le richieste per le altre ... a quel punto deciderà sulle richieste dellaandando a sentenza.ProcessoJuve, le richieste della. Processo, la richiesta per le altre società . Corte d'appello Federale: l'udienza e i presenti . Juventus -: ora la ... Caso plusvalenze: la Procura chiede 9 punti di penalizzazione per la Juve - Sportmediaset La Procura FIGC ha chiesto anche l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...