Plusvalenze | oggi si decide sulla riapertura del caso per la Juve e altri 8 club

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Superato il primo impegno in campo, con la vittoria per 2-1 sul Monza grazie al gol decisivo di Chiesa, la nuovantus di Ferrero, verso le 12.30, insieme ad, sarà davanti alla Corte federale d’Appello a sezioni uniti cherà se confermare l’assoluzione per le società nel, come in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.