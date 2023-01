Plusvalenze | la procura federale Figc chiede 9 punti di penalizzazione per la Juventus

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Iltore Giuseppe Chiné ha avanzato le sue richieste di sanzione per la, coinvolta insieme ad altri club di Serie A nel processo sportivo sulle, riaperto oggi in Corte d’Appello dellaa seguito della richiesta fatta dalladi revisionare la precedente sentenza di assoluzione per lae altri otto club. Chiné ha chiesto che lasia penalizzata con una sanzione di 9, da scontarsi già nel sul campionato in corso, in considerazione della gravità dei fatti contestati e dell’impatto sportivo sui campionati. Sul piano societario, iltore ha chiesto anche l’inibizione di 16 mesi per l’ormai ex presidente del club Andrea Agnelli, di 20 mesi e 10 giorni ...

