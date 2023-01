Plusvalenze | la difesa Juve | «Ricorso inammissibile | assenti fatti nuovi»

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 20 gennaio 2023), in ragione dell’assenza, nel caso in esame, dei presupposti applicativi di tale mezzo di impugnazione straordinario”, cioè di “”, secondo il principio per cui “nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.