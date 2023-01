Plusvalenze Juve | segui l' udienza in diretta | sentenza shock | 15 punti di penalizzazione

La Gazzetta dello Sport

...federale ha accolto l'istanza per revocazione del processo, presentata dalla procura Figc, e ha così riaperto un procedimento sportivo a carico della Juventus. Sanzioni solo per lae ...E poi circa la "sussistenza di documenti interni e budget riportanti l'indicazione dicome obiettivo strategico", "non costituiscono affatto un elemento che possa fondare la natura ... Juve plusvalenze: udienza sulla riapertura del processo. Verdetto atteso entro le ore 21 Cambia in maniera piuttosto drastica la classifica della Serie A, dopo la decisione di oggi della Corte Federale d'Appello, che ha comminato 15 punti di penalizzazione alla Juventus, da scontarsi in ...È arrivato il verdetto della Corte Federale d'Appello in merito al Caso Plusvalenze che vede coinvolta la Juventus, lo apprende l'Ansa. Dopo l’udienza che si è tenuta in giornata, la Corte si è chiusa ...