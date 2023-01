Plusvalenze Juve | la richiesta di sanzione della FIGC

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Chiesti 9 punti di penalizzazione Si continua di parlare die non solo per il campo ma per la vicenda che ha travolto il club con l’indagine. Oggi 20 gennaio, la procura Federale, ha chiesto 9 punti di penalizzazione sul campionato in corso visto la gravità di quanto sta accadendo e la riapertura del caso. Leggi anche:nei guai, spunta la “carta di Ronaldo” Il procuratore Chinè ha chiesto anche l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. Il procuratore ha richiesto pure un’ammenda per gli altri club indagati. Le richieste per società e dirigenti sono immutate rispetto al primo processo sulle. Ad aprile scorso erano state ...

Corriere dello Sport

Si è chiusa l'udienza presso la Corte di Appello della Figc. Camera di consiglio riunita, in serata si attende il dispositivo. Il Procuratore Chiné ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la, l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. Collegati in udienza da remoto il nuovo ...... nell'udienza alla Corte Federale d'Appello di Roma per la riapertura del filone, dopo ...: ricorso inammissibile Nella sua memori difensiva, segnala Ansa, laparla di 'ricorso ... Plusvalenze Juve, segui l'udienza in diretta: si decide sul processo Le richieste contenute nell’istanza di revocazione che il procurato ha presentato contro l’assoluzione della Juventus sul caso plusvalenza È stata ufficializzata la richiesta del procuratore federale ...I bianconeri scivolerebbero a 28 punti, con una strada molto più in salita per centrare il traguardo delle coppe europee ...