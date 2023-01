Plusvalenze Juve | accolta la richiesta della Procura | sanzioni solo per i bianconeri

(Di venerdì 20 gennaio 2023)lapresentata dallaFIGC:in arrivoper il club bianconero Come riferito dall’ANSA, la Corte Federale ha accolto l’istanza per la revocazione del processopresentata dallaFIGC. Prosciolti gli altri club coinvolti, mentre è stato aperto un procedimento sportivo verso lantus. In arrivoper il club bianconero e i suoi dirigenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

Il sito di Calcio e Finanza ha riportato le intercettazioni telefoniche che si trovano tra le pieghe delle 73 pagine delle memorie difensive della Juventus riguardanti il caso. Si parla di alcune operazione di mercato mai andate in porto, sia in entrata che in uscita: ad esempio, il direttore sportivo Cherubini , conversando con Paratici , ha discusso di Tanguy ......Figc chiamata stasera alle 21 a valutare la riapertura del processo sportivo per le, ... IL MAGISTRATO Un procuratore reggino a capo del processo contro la: ecco chi è Giuseppe Chinè ... Juve plusvalenze: udienza sulla riapertura del processo. Verdetto atteso tra pochi minuti Il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, aveva chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus alla corte della Figc (chiamata a valutare la riapertura del processo sportivo per le plusvalenze) e ...UFFICIALE – Arrivata la tanto attesa sentenza sul processo plusvalenze con protagonista la Juventus. Di seguito quanto deciso. La Corte federale ha accolto l’istanza per revocazione del processo ...