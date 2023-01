Plusvalenze | il pm chiede 9 punti di penalizzazione per la Juventus | ecco la situazione

Il Sole 24 ORE

Juventus, procura Figc9 punti di penalizzazione Il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus. E' questo quanto emerge dall'udienza, in ...... erano infatti state assolte nel maggio scorso dall'accusa di aver realizzatofittizie, semplicemente perché il prezzo lo fa "il libero mercato ". Ora invece la Procurala revoca ... Plusvalenze Juve, procura Figc chiede 9 punti di penalizzazione Riascolta Juve, guai in vista di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha richiesto, durante l'udienza davanti alla Corte d'appello federale per quanto riguarda ...