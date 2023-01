Plusvalenze | Corte d’Appello Federale | 15 punti di penalizzazione per la Juventus | più di quanto chiesto

(Di venerdì 20 gennaio 2023) 15dialla. E’ arrivata in serata la clamorosa e fragorosa sentenza della, il secondo grado della giustizia sportiva del calcio, sulla vicenda dellefittizie per le quali la Procura Figc guidata da Giuseppe Chiné nell’udienza di stamattina avevala riapertura del processo in seguito agli elementi nuovi arrivati dall’inchiesta della Procura di Torino sui conti della. Di concerto, avevaper il club bianconero novedida scontare nel campionato in corso e una serie di altre sanzioni nei confronti degli allora dirigenti: 16 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 20 mesi e 10 ...

Calcio 2022 - 2023 Serie C Girone C Squadra Pescara Il Pescara ancora alle prese con l'inchiesta. Ma il Delfino ora richia solo un'ammenda. La Corte federale d'Appello oggi ha discusso l'istanza di revoca della sentenza di assoluzione presentata dalla Procura della Figc (la decisione ...