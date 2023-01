Plusvalenze | Chiné davanti alla Corte d’Appello | “Juve deve finire dietro alla Roma”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Giuseppe Chinè, procuratore della Figc, ha motivato la sua richiesta di 9 punti di penalizzazione per lantus nella requisitoriafederale per la riapertura del processo per leper il club bianconero e altri 8, con le relative sanzioni. “La penaessere afflittiva, lantus in classificaorala, fuori dzona delle Coppe Europee”. Attualmente, la squadra torinese è terza con 37 punti, lasettima con 34,all’Udinese a 25. SportFace.

E' quanto emerge dall'udienza alla Corte d'Appello della Federcalcio nella quale si sta discutendo sulla riapertura del casoche coinvolge, oltre al club bianconero, altre 8 società.Si è chiusa l'udienza presso la Corte di Appello della Figc. Camera di consiglio riunita, in serata si attende il dispositivo. Il Procuratoreha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juve, l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per ...