Plusvalenze | chiesti 9 punti di penalizzazione per la Juventus

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Un'autentica stangata per la, solo ammende pecuniarie per gli altri 8 club richiamati in giudizio. E' la richiesta del procuratore capo della Figc, Giuseppe Chiné, nella giornata in cui è stata chiesta la riapertura del processo sulledopo la doppia assoluzione della scorsa primavera. Alla base del ricorso della Procura Figc la lettura delle carte arrivate a Roma dall'inchiesta Prisma di Torino che ha portato all'azzeramento del cdalo scorso 28 novembre. Ecco le richieste della Procura Figc: 9diper lae inibizioni per Andrea Agnelli (16 mesi), Paratici (20 mesi e 10 giorni), Cherubini (10 mesi e 20 giorni), Nedved, Arrivabene e Garimberti (12 mesi). Per gli altri club solo ammende: Sampdoria 195mila euro, Empoli 42mila, ...

Corriere della Sera

Oggi è il giorno dell'udienza della Corte Federale d'Appello sull'istanza di riapertura del casonove punti di penalizzazione per la JuventusLa Juventus ha vinto ieri contro il Monza, ma la questionee l'inchiesta Prisma continuano a restare sul banco e potrebbe ...Il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus alla corte della Figc chiamata a valutare la riapertura del processo sportivo per le, dopo la richiesta di revocazione della sentenza di archiviazione. Lo apprende l'ANSA. Chinè ha anche chiesto 16 mesi di inibizione per Agnelli, 20 e 10 giorni per Paratici, 10 mesi per ... Juventus, processo per le plusvalenze: chiesti 9 punti di penalizzazione Ecco le richieste del Procuratore Chiné alla Corte Federale d'Appello. Non solo punti di penalizzazione ma anche inibizioni per i dirigenti ...Richieste pesanti nei confronti della Juventus del Procuratore federale Chiné, nel corso dell’udienza della Corte Federale d’Appello sull’istanza di riapertura del ...