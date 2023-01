Plusvalenze | chiesti 9 punti di penalizzazione per la Juve e inibizione per Agnelli | Paratici | Nedved e gli altri

Corriere della Sera

anche 16 mesi di inibizione per Agnelli, 20 e 10 giorni per Paratici, 10 mesi per Cherubini ...alla corte della Figc chiamata a valutare la riapertura del processo sportivo per le, ...Commenta per primo Giornata fondamentale per la Juventu s. Si sta tenendo infatti presso la Corte federale d'Appello la discussione dell'istanza di revocazione che la Procura federale ha presentato ... Juventus, processo per le plusvalenze: chiesti 9 punti di penalizzazione Giornata chiave quella di oggi, in casa Juventus, per quanto riguarda l'inchiesta legata alle presunte plusvalenze fittizie messe a bilancio dai bianconeri: la Corte Federale d'Appello è chiamata a ...ha chiesto 9 punti di penalizzazione per la Juventus. E' questo quanto emerge dall'udienza, in corso alla Corte d'Appello della Federcalcio, nella quale si sta discutendo sulla riapertura del caso ...