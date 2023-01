Plusvalenze | chiesti 9 punti di penalizzazione per la Juve

(Di venerdì 20 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – La Procura della Federcalcio ha chiesto 9diper lantus. Questo quanto emerge dall'udienza, in corso alla Corte d'Appello della Figc, nella quale si sta discutendo sulla riapertura o meno del “caso” che coinvolge il club bianconero e altri 8 club. Il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha anche chiesto 16 mesi di inibizione per Andrea Agnelli (erano 12 nelle richieste del primo processo sportivo della scorsa primavera), 20 mesi e 10 giorni per Paratici (erano 16 mesi e 10 giorni), 10 mesi per Cherubini (erano 6 mesi e 20 giorni) e 12 mesi per tutti gli altri consiglieri (erano 8 mesi). Confermate tutte le altre richieste di multe per le società Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara e le richieste di inibizione ...

