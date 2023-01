Plusvalenze | 2 anni di inibizione per Agnelli | sanzionati 11 dirigenti

Sky Sport

...Sentenza durissima della Corte d'Appello Figc contro la Juventus per il caso: oltre ... Pene pesanti anche per i dirigenti: duee mezzo di inibizione a Fabio Patici, 2ad Andrea ...Juve, inibizioni per Paratici, Agnelli e non solo: tutte le decisioni prese oltre alla ... Come confermato da Sky Sport, infatti, sono arrivate inibizioni per Agnelli (due), ... Juventus, plusvalenze e manovre stipendi: le risposte alle domande più frequenti su tre anni ha avuto ricavi di 1675 milioni e su un totale di 323 milioni di plusvalenze i 60 contestati da Chinè sono il 18% del totale e, appunto, il 3,6% dei ricavi. Il procuratore aveva chiesto 9 ...Giornata terribile per la Juventus, in casa bianconera sembra di rivivere un periodo lontano oltre 17 anni, quello del 2006. Oggi la Corte federale ha accolto l’istanza per revocazione del processo pl ...