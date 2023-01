Plusvalenze | 15 punti di penalizzazione per la Juventus | la sanzione della Corte d’Appello Figc va oltre la richiesta dell’accusa

Sky Sport

...federale sulla riapertura del processo sportivo alla Juventus e ai suoi dirigenti sulle:... Il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, nel richiedere 9di penalizzazione per la Juventus,...... è questa la decisione della Corte d'Appello della Figc che ha accolto l'istanza della Procura che aveva chiesto la riapertura del processo sulleJuventus penalizzata di 15Arriva la stangata per la Juventus: come riportato da Tuttomercatoweb.com, la Corte Federale d'Appello ha accolto la richiesta della Procura FIGC di riaprire il caso plusvalenze che vede ... Chiné, ...La motivazione è: le plusvalenze fittizie nei bilanci al 30.6.19, 30.7.20 e la trimestrale 2021 hanno permesso alla Juve di ridurre le perdite e di non ricapitalizzare, e di fare il mercato, con effet ...