L'HuffPost

... l'autista fidato di Matteo Messina Denaro, aveva in tasca, oltre a due telefoniin modalità aerea, anche dei '', 'una lunghissima serie di biglietti e fogli maoscritti con numeri di ...La frase del capomafia poco prima dell'arresto: 'Sì, è finita'. All'accompagnatore trovati in tasca un coltello, duee fogli con numeri di telefono. I pm: 'Impossibile ritenere che chi è stato latitante per 30 anni si sia attorniato di figure inconsapevoli dei compiti svolti'. A L'Aquila prima ... Pizzini, cellulari e appunti oscuri. L'autista di Messina Denaro è custode di segreti e prove Secondo i giudici, Giovanni Luppino conoscerebbe molto bene la rete del boss. Gli investigatori scavano nel materiale sequestrato al momento della cattura ...Nell'ordinanza con cui il gip ha disposto il carcere per Giovanni Luppino emerge anche che l'uomo aveva con sé due cellulari spenti e in modalità aereo. Materiale sul quale sono in corso accertamenti.