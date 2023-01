Pisa | UFFICIALE il colpo in attacco | ecco un nuovo bomber

LA NAZIONE

...della Regione della partenza dell'iter per la nascita della società Toscana Strade spa che avrà, fra i suoi compiti, anche quello di riscuotere i pedaggi sulla SGC Firenze -- Livorno ......//www.michelebufalino.com Giornalista pubblicista pisano, nel 2009 ha scritto il librodel Centenario delCalcio, il volume "Cento" per la CLD Libri. Nel 2010 ha portato alla luce ... Ufficiale, Stefano Moreo è un giocatore del Pisa, vestirà la divisa numero 32 Dopo aver ingaggiato Pablo Rodriguez dal Lecce, il Brescia ha dato l'ok definitivo per il passaggio di Stefano Moreo al Pisa. Colpo a titolo definitivo quello dei toscani, che possono vantare in ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...