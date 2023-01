Piera Maggio | “Messina Denaro ci dia la risposta alla nostra domanda”

(Di venerdì 20 gennaio 2023)cattura del superlatitante ha dichiarato: “ci dia lanotizia dell’arresto di Matteo, la mamma di Denise Pipitone, ha pubblicato un post su Facebook, in cui dice: “Ci appelliamo a dei sentimenti forse assopiti, al vero senso dell’essere un genitore amorevole. Stato, magistrati, chiedete al boss Matteo, se sa dov’è laDenise. Noi siamo convinti che se decidesse di fornire la, metterebbe fine ...

ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

'Forse chiediamo un miracolo ma vogliamo provarci. Chiediamo a Matteo Messina Denaro , o a chi per lui, di farci sapere dov'è nostra figlia'. Lo dicono all'ANSAe Pietro Pulizzi, genitori di Denise Pipitone , la bambina scomparsa a Mazara del Vallo l'1 settembre 2004. Il territorio di Mazara del Vallo sarebbe nello specchio d'influenza mafiosa ..."So che chiedo un miracolo ma voglio provarci". Così, la mamma di Denis Pipitone , spera che con la cattura di Matteo Messina Denaro possa arrivare una svolta sul caso della figlia, scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. La donna è certa ... Matteo Messina Denaro e Denise Pipitone, Piera Maggio lancia l ... Piera Maggio alla cattura del superlatitante ha dichiarato: "Messina Denaro ci dia la risposta alla nostra domanda" ...«Forse chiediamo un miracolo ma vogliamo provarci. Chiediamo a Matteo Messina Denaro, o a chi per lui, di farci sapere dov'è nostra figlia». Lo dicono all'ANSA Piera ...