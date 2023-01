Piccolo grande terremoto nel fronte mediatico filo-ucraino

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 20 gennaio 2023) È accaduto qualcosa di strano nel mainstream italiano, finora compattissimo nella demonizzazione della Russia e nel sostegno incondizionato alla causa euroatlantica in Ucraina. Qualcosa di strano che è passato relativamente inosservato: un articolo su un giornale di punta del-Kiev, La Repubblica, in cui si afferma sostanzialmente che la Russia non è poi così cattiva e che l’Occidente ha gravi colpe nello scatenamento del conflitto in Ucraina. Parole forti e soprattutto molto distanti dalla tradizionale linea editoriale del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. È stata veramente un’uscita fuori dal coro, un passo inspiegabile, almeno per il momento. Forse prossimamente capiremo se si è trattato di una clamorosa svista del caporedattore oppure di una precisa mossa di riposizionamento dell’editore. Un editoriale ricco di contenuti La ...