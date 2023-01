Piccola guida allo scialpinismo

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) L'esperienza delloè totalizzante, lontano dalla folla degli impianti di risalita godendosi il silenzio e la natura. Una volta provato, si dice, nulla sarà come prima. Non si tratta di rinnegare il proprio passato da pistard, ci manca, ma loti dà qualcosa in più: insegna che senza fatica non c'è soddisfazione. Prima c'è la salita, con le sue durezze e le sue emozioni; poi la discesa in freeride su pendii immacolati. Un premio finale, o qualcosa di molto simile.Alberto OrlandiAbbiamo accettato l'invito di Homeland Montespluga-Madesimo, realtà nata per avvicinare le personeskialp e offrire servizi e momenti di formazione a coloro che già conoscono queste disciplina. Il loro headquarter sta a Montespluga (frazione di Madesimo, provincia di Sondrio, a poco più di 2 ore da ...