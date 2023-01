Piani di dimensionamento scolastico regionali 2023 24 | elenco aggiornato con Abruzzo

Ufficio Stampa Basilicata

...tutta la catena del valore attraverso una maggiore flessibilità ed un adeguato, in ... IPER LE AZIENDE PARTECIPATE Un ulteriore elemento di creazione di valore è rappresentato dal ...Uffici scolastici regionali e provinciali e Regioni iniziano a pubblicare idiscolastico per l'anno scolastico 2023/24. Elencoin aggiornamento: Abruzzo - Campania - pdf - Emilia Romagna - Friuli Venezia Giulia - Trieste - Lazio - Rieti - Roma - ... Cifarelli: "Va discusso in Consiglio il piano di dimensionamento ... Paghiamo il prezzo di piani di dimensionamento realizzati con poca oculatezza in passato e che rendono oggi tutto più difficile. Nè gli accorpamenti possono essere la soluzione con scuole sempre più ...Ieri, 10 gennaio 2023, era l'ultimo giorno per i piani e soprattutto per trasmettere l'autodichiarazione del valore della produzione commercializzata nel 2022. Il parametro servirà a pesare le Op e le ...