Phishing via SMS e autorizzazioni di spesa

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ormai la segnalazione di questi SMS è diventata quotidiana, e la cosa a me preoccupa, perché ogni giorno che passa là fuori ci sono più anziani che non sanno usare lo smartphone – ma che sono obbligati al suo uso dal logorio della vita moderna. Oggi ci avete segnalato questo messaggio: Servizio Online- è stata richiesta un’autorizzazione diper euro 371,50 con carta se non sei tu bloccalo al link https://securitybpritaliaweb.comIl link visitato da PC non porta da nessuna parte, da smartphone è probabile che cerchi di accedere ai contenuti del vostro device. Valgono sempre le solite regole: non cliccate mai e poi mai sui link presenti nei messaggi da smartphone o cellulare (poco conta se siano SMS o messaggi di diverso tipo, se siete da device mobile non cliccate mai); se da PC, usate un browser scollegato dai vostri account e fate una prova con il link che vi è ...

