Agenzia ANSA

Bond, rendimenti ieri in: il decennale e' tornato sopra il 3,40%. IlWti al Nymex ha guadagnato 85 centesimi, l'1,07%, chiudendo a 80,33 dollari al barile. L'oro ha guadagnato 16,90 dollari, lo 0,9%, e ha ...Quotazioni delinquesta mattina sui mercati internazionali: il greggio Wti guadagna lo 0,54% a 80,76 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,34% a 86,47 dollari al barile. . 20 gennaio 2023 Petrolio: in rialzo, Wti sopra gli 80 dollari al barile - Economia Quotazioni del petrolio in rialzo questa mattina sui mercati internazionali: il greggio Wti guadagna lo 0,54% a 80,76 dollari al barile. Il Brent sale dello 0,34% a 86,47 dollari al barile. (ANSA). (A ...Gli investitori sono focalizzati in mattinata sul dato dei prezzi alla produzione in Germania a dicembre mentre nel pomeriggio focus sulle vendite di case esistenti negli Usa sempre nel mese di dicemb ...