Peschiera Borromeo | Flavio Oreglio | «Non possiamo sgombrare i locali assegnati all’ Archivio Storico del cabaret italiano | in 4 giorni»

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Il popolare artista peschierese denuncia con l’amaro in bocca la decisione unilaterale dell’Amministrazione comunale: «Non sono neanche venuti a vedere di cosa tratta la nostra iniziativa». Dalla Giunta: «Nella nostra Città sono in arrivo importanti risorse che intendiamo gestire al meglio»

7giorni

